الأربعاء 2026-05-27 11:00 م

القوات المسلحة الأردنية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك

جانب من الاحتفالات
 
الوكيل الإخباري- احتفلت مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وأدى مرتبات القوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك، كما نقل كبار الضباط تهاني ومباركة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية.


وأشاد كبار الضباط بالدور الكبير الذي يقوم به نشامى الجيش العربي بمختلف صنوفهم ومواقعهم في الدفاع عن الوطن، وصون مقدراته، والحفاظ على أمنه واستقراره، مبدين اعتزاز القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بالمستوى المتميز من الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها مختلف التشكيلات والوحدات.

 
 


