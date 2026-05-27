القوات المسلحة الأردنية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري- احتفلت مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وأدى مرتبات القوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك، كما نقل كبار الضباط تهاني ومباركة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية.