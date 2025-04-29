القوات المسلحة تتعامل مع قنبلة يدوية قديمة في إربد

وبين المصدر أنه تم إرسال فريق متخصص من سلاح الهندسة الملكي لتقييم الوضع والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.
وأوضح المصدر انه تم تأمين القنبلة اليدوية بعد الكشف الفني، ونقلها بطريقة آمنة لتدميرها لاحقًا في مكان مخصص، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.
وتُهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين ضرورة عدم لمس أي ذخائر أو أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فورًا حرصًا على سلامتهم.
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