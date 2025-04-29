الثلاثاء 2025-04-29 10:50 م
 

القوات المسلحة تتعامل مع قنبلة يدوية قديمة في إربد

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن القوات المسلحة تلقّت بلاغًا مساء اليوم الثلاثاء، بالعثور على قنبلة يدوية قديمة نوع ميلز في محافظة إربد منطقة قم.اضافة اعلان


وبين المصدر أنه تم إرسال فريق متخصص من سلاح الهندسة الملكي لتقييم الوضع والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.

وأوضح المصدر انه تم تأمين القنبلة اليدوية بعد الكشف الفني، ونقلها بطريقة آمنة لتدميرها لاحقًا في مكان مخصص، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

وتُهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين ضرورة عدم لمس أي ذخائر أو أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فورًا حرصًا على سلامتهم.
 
gnews

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