القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ28 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

الوكيل الإخباري- أجلت القوات المسلحة الأردنية، الإثنين، الدفعة الثامنة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والبالغ عددهم (20) طفلاً، يرافقهم (40) من ذويهم، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي تنفذ بتوجيهات ملكية.

وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.