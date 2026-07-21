القوات المسلحة تحبط تهديدًا جويًا بعد رصد خمس مسيّرات

وأوضح المصدر أنه تم تحييد المسيّرات بكفاءة ودقة، ووفقًا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديدًا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي
-
المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب
-
مكافحة المخدرات تضبط 17 تاجرًا ومروجًا خلال 8 عمليات نوعية في المملكة
-
وزارة العمل: 321 ألف تصريح عمل ساري المفعول
-
سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة
-
وزير الصناعة يبحث في واشنطن فتح آفاق جديدة أمام قطاع الألبسة الأردني
-
مرصد الزلازل الأردني يسجل 454 زلزالا خلال النصف الأول من 2026
-
حسان يوجه باستحداث مشاغل تدريبية حديثة في معهد تدريب مهني الرمثا