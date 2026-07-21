الثلاثاء 2026-07-21 12:06 م

القوات المسلحة تحبط تهديدًا جويًا بعد رصد خمس مسيّرات

القوات المسلحة تحبط تهديدًا جويًا بعد رصد خمس مسيّرات
القوات المسلحة تحبط تهديدًا جويًا بعد رصد خمس مسيّرات
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن القوات المسلحة تعاملت، ليلة أمس وصباح اليوم الثلاثاء، مع خمس طائرات مسيّرة انطلقت من إيران.اضافة اعلان


وأوضح المصدر أنه تم تحييد المسيّرات بكفاءة ودقة، ووفقًا لمقتضيات الموقف العملياتي والإجراءات الدفاعية المعمول بها، ولم تسفر العملية عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي جسم جوي يشكل تهديدًا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.
 
 


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