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القوات المسلحة تطرح 9 عطاءات لبدء التنفيذ .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-09-2024 08:35 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ، عن طرح عدد من العطاءات أمام الشركات المتخصصة لبدء تنفيذها .اضافة اعلان


وجاء في إعلان القيادة تاريخ تقديم عروض الشركات للعطاءات المذكورة أدناه وأيام بيع العطاءات .


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