القوات المسلحة تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة

وشدد على أن هذه إدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً بأن موقف الأردن ثابت ولن يكون ساحة حرب لأحد ولن يسمح لأي جهة كانت بتهديد مواطنيه وسلامة أراضيه وأجوائه.
ونبه المصدر العسكري بأن القوات المسلحة تتخذ كل الخطوات اللازمة للتصدي لأية محاولات فيها مساس بسلامة الوطن واستقراره، وسترد بحزم على أية محاولات استهداف له.
