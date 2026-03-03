القوات المسلحة تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة

الوكيل الإخباري- نفى مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية نفياً قاطعاً ما نُشر اليوم من مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم عبر طائرات ومسيرات انطلقت من أراضي المملكة.

وشدد على أن هذه إدعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً بأن موقف الأردن ثابت ولن يكون ساحة حرب لأحد ولن يسمح لأي جهة كانت بتهديد مواطنيه وسلامة أراضيه وأجوائه.