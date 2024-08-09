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القوات المسلحة لن تسمح باستخدام المجال الجوي تحت أي ظرف

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة




 

الجمعة، 09-08-2024 08:50 م

الوكيل الإخباري- ذكر مصدر مسؤول بأن ما ورد في خبر على موقع يبث من الخارج هو محض إشاعات ومليء بالأكاذيب، ومن الواضح أنه يأتي في سياق نص مختلق من نسج خيال صاحبه.


وبين أن بعض الصفحات المحدودة على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن تساءلت حول صحة ما ورد في الموقع ونشره مزاعم تدعي السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية، ولذا نؤكد: لن يسمح للرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة.

وبين المصدر أن القوات المسلحة أوضحت غير مرة أنها لن تسمح بأن تكون أراضي وأجواء المملكة الأردنية الهاشمية مسرحاً لأي جهة، مؤكداً أن أنشطة اعتيادية لطائرات سلاح الجو الملكي (المقاتلة منها أو العامودية) وحتى طائرات النقل الجوي شوهدت خلال الأيام الماضية وهذا أمر طبيعي في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.


واعتبر أن هذا التشويش من الموقع يعد إساءة متعمدة. ويأتي في وقت يقوم به الأردن بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد بالمنطقة، مبينا أنه سيتم النظر في التعامل مع الموقع قانونياً.

gnews

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