الوكيل الإخباري- دعا رئيس حزب تيار الاتحاد الوطني ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان الجهات الحكومية الى ضرورة تبني خطط و استراتيجيات واضحة لدعم الشباب و الرياضة.

حديث الخشمان جاء خلال حفل إشهار إتفاقية الرعاية وتنصيب الكابتن محمد الخشمان رئيساً فخرياً لنادي الوحدات بحضور رئيس النادي الدكتور بشار الحوامدة وأعضاء مجلس الإدارة وأمين عام حزب الإتحاد الوطني علي الزبون وأعضاء المكتب السياسي .



ودعا الكابتن محمد الخشمان في بداية الحفل الذي جرى في مقر نادي الوحدات اليوم الاثنين بحضور عدد كبير من النواب السابقين و مرشحين حاليين وشخصيات حزبية و رياضية و إعلامية إلى قرأت الفاتحة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في الحرب على قطاع غزة وفلسطين .



واكد الخشمان على اهمية دعم القطاع الرياضي و الاهتمام به باعتباره الاهتمام الأول للشباب مشيراً الى أهمية أن يتبنى القطاع الخاص جانباً من هذا القطاع المهم .



ولفت الى أهمية تغيير الفكر الرياضي بإعتباره رياضي فقط والنظر إليه من زاوية أوسع ومن جانب استثماري واقتصادي مهم .



وأشار إلى أن دعم الشباب والاستثمار يبدء من دعم الرياضة قائلا ان هذا ما دفعني إن أكون رئيس مجلس أمناء نادي السلط و رئيس فخري لنادي الوحدات الذي يعتبر عنوان للوحدة الوطنية .



وشدد الخشمان على اننا كلنا أردنيين من أجل الأردن و كلنا فلسطينيين من أجل فلسطين لنكون مدافعين عن ثرى فلسطين ومدافعين عن قضيتها مستذكرا بذات الوقت تاريخه ونشأته التي قضاها في قرى و مدن فلسطين ولا سيما مدينة القدس التي تربى وترعرع فيها .



واستعرض الخشمان مسيرته المهنية التي بدأها كجندي مدافعا عن الوطن مرورا بإنشاء شركته الأردنية للطيران وصولا إلى ترؤسه حزب الاتحاد الوطني.



الى جانب حديثه عن مسيرة حزب الاتحاد الوطني منذ نشأته والذي جاء بإيجاز ورعاية ملكية من قبل جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين طيب الله ثراه ويقوده الشهيد وصفي التل مرورا بالظروف التي رافقت الربيع العربي لافتا الى ان الحزب في هذه المرحلة كان له دور في تثبيت للجبهة الداخلية و توحيد الاردنيين حول قيادته .

وفي عام ٢٠٢٢ والتي رافقتها اصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية شاملة وعلى رأسها قانوني الانتخاب والأحزاب ليعيد الحزب تنظيم نفسه ويشكل قائمة حزبية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.



من جانبه ثمن مرشح قائمة الاتحاد الوطني الكابتن زهير الخشمان هذه المبادرة التي جاءت بتنظيم من قبل نادي الوحدات لافتا الى ان قطاع الرياضة يحتاج من الجميع الدعم والرعاية سيما وانه الاهتمام الاول للشباب .



وأشار إلى أهمية الرياضة لما لها من دور كبير في توعية الشباب و تنمية مهاراتهم ومواهبهم وخاصة وان الشباب يشكل ٧٠ بالمئة من المجتمع



ودعا الكابتن زهير القطاع الخاص بجميع فئاته للإستثمار بهذا القطاع والنظر إليه بعين المسؤولية بشكل أكثر .



بدوره ثمن رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامده هذه المبادرة التي تقدم بها الكابتن محمد الخشمان ليكون رئيسا فخرياً لنادي الوحدات داعيا المؤسسات والشركات الخاصة المضي نحو هذه المبادرة التي من شأنها الارتقاء بالرياضة الأردنية لتكون مشاركة في جميع المحافل الدولية ورفع علم الاردن عاليا .



من جانبهم رحب أعضاء النادي بالحضور وبشكل خاص بالكابتن محمد والكابتن زهير الخشمان مشيدين بدورهم الفاعل تجاه دعم الشباب و الرياضة في الأردن لافتين الى إن هذه المبادرة ليست غريبة عن الكابتن الخشمان حيث كان و ما يزال داعما للشباب وله أيادي بيضاء في هذا المجال ولا سيما إنه رئيس مجلس أمناء نادي السلط



وفي نهاية الحفل سلم رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة الكابتن محمد الخشمان درع النادي كتكريم له على جهوده المستمرة في رعاية الشباب و الرياضة.























