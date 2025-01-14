الكاردينال بارولين يختتم زيارته للمملكة

وبحسب بيان صحفي للمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام اليوم الثلاثاء، التقى الكاردينال بارولين خلال الزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورعى فعاليات أقامتها مختلف القطاعات الرعويّة والكنسيّة والبرامج الإنسانيّة والمجتمعيّة والسياحية.
وأشاد الكاردينال بارولين بالنموذج الأردني المتميز للعيش المشترك، وما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من دعم للحضور المسيحي في المملكة، وبجهود الأردن في إحلال السلام في المنطقة.
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