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الكاردينال بارولين يختتم زيارته للمملكة

الكاردينال بارولين
الكاردينال بارولين
الثلاثاء، 14-01-2025 04:37 م

الوكيل الإخباري-   اختتم أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، اليوم الثلاثاء، زيارته للمملكة ترأس خلالها مندوبا عن البابا فرنسيس قداسًا لتدشين كنيسة معموديّة السيّد المسيح في موقع المغطس، بالتزامن مع اليوبيل الفضي لحجّ الكنائس الكاثوليكيّة الوطنيّ.

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وبحسب بيان صحفي للمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام اليوم الثلاثاء، التقى الكاردينال بارولين خلال الزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورعى فعاليات أقامتها مختلف القطاعات الرعويّة والكنسيّة والبرامج الإنسانيّة والمجتمعيّة والسياحية.


وأشاد الكاردينال بارولين بالنموذج الأردني المتميز للعيش المشترك، وما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من دعم للحضور المسيحي في المملكة، وبجهود الأردن في إحلال السلام في المنطقة.

 
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