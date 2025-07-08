اللواء الركن الحنيطي يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال جولته في مركز القيادة والسيطرة التابع للكتيبة، أن عمليات تطوير منظومة أمن الحدود مستمرة من خلال تزويد الوحدات بأحدث المعدات والتقنيات و بشكل يضمن التوظيف الأمثل لها، في ظل الأوضاع والظروف الراهنة، مضيفاً أن ما يتم تحقيقه من رؤى وتطلعات تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني المعظم.
واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجازات عن الجاهزية العملياتية واللوجستية والجهود المبذولة لحماية حدود المملكة الأردنية الهاشمية.
وتابع اللواء الركن الحنيطي تمرين قيادة وسيطرة نفذته مرتبات حرس الحدود بالتعاون مع هيئة الاتصالات الخاصة لمراقبة وضبط أمن الحدود باستخدام منظومة متكاملة من الاجهزة والمعدات الحديثة والكاميرات الليلية والنهارية والرادارات إضافة إلى الطائرات المسيرة والتي تستخدم في أمن الحدود.
من جهته بين قائد المنطقة العسكرية الشمالية أن مرتبات المنطقة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع كافة أشكال أساليب التسلل والتهريب التي تشهدها الواجهات الحدودية وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة.
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