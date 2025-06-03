اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس أركان الدفاع الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور سفيرة جنوب أفريقيا والملحق الدفاعي لدى المملكة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الأمنية الراهنة.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والفريق أول مافوانيا إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تناولت مجالات التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح الجيشين الصديقين وتحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال اللقاء، أهمية الشراكة التي تربط البلدين الصديقين، وضرورة التعاون المستمر في توظيف الخبرات والكفاءات بمختلف المجالات العسكرية، وبشكل ينعكس على القدرات والإمكانات الدفاعية لكلا الجيشين.
من جانبه، أشاد الفريق أول مافوانيا بمستوى الاحترافية التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية، وبجهودها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ودورها الإنساني الفاعل في العديد من المجالات.
وفي نهاية الزيارة دوّن رئيس أركان الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا كلمة في سجل كبار الزوار.
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