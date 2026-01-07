اللواء المعايطة يزور المعهد المروري الأردني

04:48 م

الوكيل الإخباري- زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم الأربعاء، المعهد المروري الأردني، حيث اطلع على أبرز الجهود والبرامج التي ينفذها المعهد، والهادفة إلى تعزيز ونشر الثقافة المرورية، وتحسين مستوى السلامة على الطرق، وفق نهج علمي متكامل يستند على أحدث المعايير والممارسات المرورية المعمول بها عالمياً. اضافة اعلان





ونقل مدير الأمن العام خلال الزيارة، تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلّحة الملك عبد الله الثاني بجهود منتسبي مديرية الأمن العام المخلصة والدؤوبة خلال أداء واجباتهم الأمنيّة والإنسانية والمجتمعية.



وأكّد اللواء المعايطة، أن المعهد المروري يُعد ركيزة أساسية في دعم وتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، من خلال ما يقدمه من خطط وبرامج ودراسات علمية تتعلق بالواقع المروري في المملكة، وتسهم في نشر ثقافة الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق.



مشيراً، إلى أهمية الشراكة والعمل المشترك بين كافة الإدارات المرورية وتبادل المعلومات لتحليل مخرجات هذه الدراسات وفق أحدث المعايير المعتمدة، ، لضمان تنفيذها على أرض الواقع، وبما يسهم بمعالجة التحديات المرورية والارتقاء بمستوى السلامة على الطرق، وبتشاركية فاعلة مع الجهات المعنية كافة.

