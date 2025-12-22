الإثنين 2025-12-22 05:30 م

اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية

الإثنين، 22-12-2025 03:29 م
الوكيل الإخباري-   زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة دولة قطر الشقيقة التقى خلالها سعادة عبدالله بن خلف حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية القطرية، في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين البلدين.اضافة اعلان


وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات الأمنيّة والشرطية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الجاهزية في مواجهة مختلف التحدّيات الأمنيّة.

وشملت الزيارة جوالات ميدانية لعدد من الإدارات الأمنيّة المتخصّصة، حيث زار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واطّلع على آليات العمل المتّبعة في مجال مكافحة آفة المخدرات، إضافة إلى زيارة الإدارة العامة للدفاع المدني، والتعرّف على منظومة الاستجابة للطوارئ، وإجراءات السلامة العامة، وإدارة الأزمات والكوارث.

كما تضمّنت الزيارة مركز القيادة الوطني وأكاديمية الشرطة القطرية، حيث جرى الاطلاع على البرامج التدريبية والتعليمية الحديثة، وأساليب إعداد وتأهيل الكوادر الأمنيّة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكّد اللواء المعايطة عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر، مشيداً بالتجربة القطرية المتقدّمة في العمل الأمني، فيما أكّد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم أمن واستقرار البلدين الشقيقين.
 
 


