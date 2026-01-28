الأربعاء 2026-01-28 06:40 م

اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة

اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة
اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة
 
الأربعاء، 28-01-2026 05:41 م
الوكيل الإخباري-   افتتح مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، مبنى مركز حدود العقبة الجديد، امتداداً للنهج الاستراتيجي لمديرية الأمن العام الهادف إلى تطوير البُنى التحتية للمراكز الحدودية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها.اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة، حرص مديرية الأمن العام على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الوطني، وضمان استدامة تقديم خدمات متطورة وشاملة للمواطنين والمقيمين والمسافرين على مدار الساعة، من خلال مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام. 

وبيَّن اللواء المعايطة، الأهمية الكبيرة التي توليها مديرية الأمن العام للمراكز الحدودية، باعتبارها واجهة حضارية واقتصادية تعكس صورة المملكة المشرقة، حيث تشكل ركيزة أساسية في دعم الحركة التجارية والسياحية، لافتاً أن المبنى الجديد سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين والقادمين إلى المملكة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل حركة النقل، بما ينسجم مع الزخم السياحي والتجاري المتزايد الذي تشهده مدينة العقبة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي توضح حقيقة راتب ناطقها الاعلامي

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

خط دفاع متقدم للخصوصية يُبعد أي تطفل عن كل ما هو شخصي

أخبار الشركات سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الارصاد : امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق وتحذير من السيول

ب

أخبار الشركات سياسة الحد من المخاطر طريق للحلول الواقعية والمستقبل المستدام

ا

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

ا

أخبار محلية الغذاء والدواء تزور الشركات الأردنية المشاركة بمعرض الخليج للأغذية

اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة

أخبار محلية اللواء المعايطة يفتتح المبنى الجديد لمركز حدود العقبة



 






الأكثر مشاهدة