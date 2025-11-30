الأحد 2025-11-30 01:39 م

اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة

الأحد، 30-11-2025 12:36 م
الوكيل الإخباري-   افتتح مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، مركز دفاع مدني وادي صقرة، التابع لمديرية دفاع مدني غرب عمان، وذلك في إطار جهود مديرية الأمن العام الرامية إلى تعزيز وتوسيع منظومة الحماية المدنية، والارتقاء بمستوى الجاهزية والاستجابة للحوادث ضمن منطقة الاختصاص .اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة، خلال الافتتاح، أن إنشاء هذا المركز، يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، وتقديم خدمات إنسانية متكاملة تسهم في حماية الأرواح وصون الممتلكات، لافتاً إلى أن المديرية ماضية في تحسين خدماتها، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزّز الأمن المجتمعي.

وأشار اللواء المعايطة إلى أن المركز الجديد يشكّل إضافة نوعية لمنظومة الحماية المدنية، لما يوفره من توسيع لنطاق التغطية الجغرافية وتحقيق استجابة أسرع للحوادث بمختلف أشكالها، بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة والحد من الخسائر والآثار الناجمة عن الحوادث.
 
 


