اللواء المعايطة يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة

وأكد اللواء المعايطة، خلال الافتتاح، أن إنشاء هذا المركز، يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، وتقديم خدمات إنسانية متكاملة تسهم في حماية الأرواح وصون الممتلكات، لافتاً إلى أن المديرية ماضية في تحسين خدماتها، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزّز الأمن المجتمعي.
وأشار اللواء المعايطة إلى أن المركز الجديد يشكّل إضافة نوعية لمنظومة الحماية المدنية، لما يوفره من توسيع لنطاق التغطية الجغرافية وتحقيق استجابة أسرع للحوادث بمختلف أشكالها، بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة والحد من الخسائر والآثار الناجمة عن الحوادث.
