 
الأربعاء 2024-10-30 03:48 م
 

اللواء المعايطة يكرم عدداً من لاعبي الأمن العام

جانب من التكريم
جانب من التكريم
الأربعاء، 30-10-2024 03:31 م
الوكيل الإخباري-   كرم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم عدداً من اللاعبين الرياضيين من مرتبات الأمن العام، والذين حققوا إنجازات كبيرة ومراكز متقدمة خلال مشاركتهم في المسابقات الرياضية المختلفة، ولا سيّما الدولية منها. اضافة اعلان


وأكد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم الجهود المبذولة لرفع راية الوطن، ومساندة الشباب الأردني القادر على تحقيق الإنجاز في جميع المجالات بما فيها المجال الرياضي.

ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تمثل نموذجاً في دعم الرياضيين الأردنيين، وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، وحصد البطولات المحلية والدولية والألقاب والصعود إلى منصات التتويج، لافتاً أن هذا التكريم يؤكد على اهتمام المديرية بمنتسبيها من خلال توفير الدعم المعنوي فضلاً عن توفير جميع الاحتياجات اللوجستية والفنية وبالتعاون مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية.

ودعا اللواء المعايطة الامانة العامة للاتحاد الرياضي للشرطة واللاعبين الى مواصلة العمل والاجتهاد وبذل المزيد من العطاء، معرباً عن تقديره وشكره للدور الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين والاتحادات الرياضية والأجهزة الإدارية والفنية التابعة لها، من خلال التعاون الدائم والتشارك المستمر في سبيل النهوض بالرياضة الأردنية.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب

أخبار محلية انطلاق مؤتمر "المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي"

قصف على لبنان

أخبار محلية الاحتلال لسكان بعلبك: "غادروا".. وحركة نزوح كثيفة

القدس

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية في القدس

جانب من التكريم

أخبار محلية اللواء المعايطة يكرم عدداً من لاعبي الأمن العام

غارة على النبطية بلبنان

عربي ودولي إسرائيل تزعم قتل نائب قائد قوة الرضوان بحزب الله

جانب

أخبار محلية وزير الطاقة: صناعة الهيدروجين الأخضر تستقطب المستثمرين

نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله

عربي ودولي حزب الله يرد على تهديدات إسرائيل لزعيمه الجديد

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل": ما تم تداوله حول عدم تشغيل أردنيين بمول تجاري بالكرك عار عن الصحة



 


الأكثر مشاهدة