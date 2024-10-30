اللواء المعايطة يكرم عدداً من لاعبي الأمن العام

03:31 م

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الوكيل الإخباري- كرم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم عدداً من اللاعبين الرياضيين من مرتبات الأمن العام، والذين حققوا إنجازات كبيرة ومراكز متقدمة خلال مشاركتهم في المسابقات الرياضية المختلفة، ولا سيّما الدولية منها. اضافة اعلان





وأكد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم الجهود المبذولة لرفع راية الوطن، ومساندة الشباب الأردني القادر على تحقيق الإنجاز في جميع المجالات بما فيها المجال الرياضي.



ولفت إلى أن مديرية الأمن العام تمثل نموذجاً في دعم الرياضيين الأردنيين، وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، وحصد البطولات المحلية والدولية والألقاب والصعود إلى منصات التتويج، لافتاً أن هذا التكريم يؤكد على اهتمام المديرية بمنتسبيها من خلال توفير الدعم المعنوي فضلاً عن توفير جميع الاحتياجات اللوجستية والفنية وبالتعاون مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية.



ودعا اللواء المعايطة الامانة العامة للاتحاد الرياضي للشرطة واللاعبين الى مواصلة العمل والاجتهاد وبذل المزيد من العطاء، معرباً عن تقديره وشكره للدور الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين والاتحادات الرياضية والأجهزة الإدارية والفنية التابعة لها، من خلال التعاون الدائم والتشارك المستمر في سبيل النهوض بالرياضة الأردنية.



