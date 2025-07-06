اللواء المعايطة يلتقي السّفير البولندي

11:44 ص

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الوكيل الإخباري- التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، في مكتبه، اليوم الأحد، السّفير البولندي في عمّان لوسيان كارينسكي. اضافة اعلان





وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين جهازي الأمن في البلدين الصديقين في المجالات الأمنيّة والشرطيّة والتدريبية .



وأكَّد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام، على توطيد شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، لاسيّما ما يتعلق بتبادل الخبرات التدريبيّة والفنية الحديثة .



بدوره ثمَّن السّفير البولندي الجهود الأمنية والإنسانية الشاملة التي تبذلها مديرية الأمن العام، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع المملكة في مختلف المجالات، لاسيما الأمنية والشرطيّة.