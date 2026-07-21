المؤسسة الاستهلاكية المدنية تطلق تخفيضات على 280 سلعة

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان ، أن العروض ستشمل المواد الأساسية بالدرجة الأولى، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات والشاي والحليب، إضافة الى مواد التنظيف والشامبوهات. موضحاً أن جميع المواد المخفضة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 70 سوقا، داعيا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع "فيسبوك"، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار تلك العروض.
وأكد أن التخفيضات تأتي ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، للمساهمة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تحرص على توفير كميات من المواد المخفضة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
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