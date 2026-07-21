الثلاثاء 2026-07-21 12:06 م

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تطلق تخفيضات على 280 سلعة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق دفعة تخفيضات جديدة من العروض والتخفيضات الترويجية تشمل 280 مادة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم الأربعاء 22/7/2026 وتستمر حتى مساء الثلاثاء 4/8/2026 وبنسب تخفيض وصلت الى 51 % لبعض المواد.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان ، أن العروض ستشمل المواد الأساسية بالدرجة الأولى، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات والشاي والحليب، إضافة الى مواد التنظيف والشامبوهات. موضحاً أن جميع المواد المخفضة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 70 سوقا، داعيا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع "فيسبوك"، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار تلك العروض.

وأكد أن التخفيضات تأتي ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، للمساهمة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تحرص على توفير كميات من المواد المخفضة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.
 
 


gnews

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