“المالية النيابية” تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

08:09 ص

الوكيل الإخباري- تناقش اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا لسنة 2024.





فيما تنظم لجنة التربية والتعليم زيارة إلى جامعة مؤتة للاطلاع على الوضع الأكاديمي والمالي للجامعة، فيما تنظيم لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة زيارة إلى جامعة عجلون الوطنية للاطلاع على المشاريع الريادية والانجازات الخاصة بالطلبة.

