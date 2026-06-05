المتورطون باختلاسات "المالية" ممنوعون من السفر وما زالوا داخل البلاد

وقال المصدر إنه جرى متابعة ذلك مع الجهات المعنية التي أكدت تواجدهم داخل البلاد.
وكانت هيئة مكافحة الفساد أحالت في وقت سابق القضية للجهات القضائيّة المختصة، كما أنها ومنذ اليوم الأول للتحقيق معهم قد اتخذت الإجراءات الاحترازية بمنعهم من السفر والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
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