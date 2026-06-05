المتورطون باختلاسات "المالية" ممنوعون من السفر وما زالوا داخل البلاد

الوكيل الإخباري- نفى مصدر مسؤول ما يتم تداوله في عدد من مواقع التواصل أن يكون أيٌ من المتورطين في قضية الاختلاس التي جرت في وزارة المالية قد غادر البلاد.

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وقال المصدر إنه جرى متابعة ذلك مع الجهات المعنية التي أكدت تواجدهم داخل البلاد.