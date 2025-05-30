الجمعة 2025-05-30 01:43 ص
 

المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم

نقابة المحامين
نقابة المحامين الأردنيين
 
الجمعة، 30-05-2025 01:02 ص
الوكيل الإخباري-   تنطلق الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية 45.اضافة اعلان


ويتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين و49 مرشحًا لعضوية المجلس المكوّن من 10 أعضاء، بحسب نائب نقيب المحامين وليد العدوان.
 
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