المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم

ويتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين و49 مرشحًا لعضوية المجلس المكوّن من 10 أعضاء، بحسب نائب نقيب المحامين وليد العدوان.
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