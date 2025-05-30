المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم

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الوكيل الإخباري- تنطلق الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية 45. اضافة اعلان





ويتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين و49 مرشحًا لعضوية المجلس المكوّن من 10 أعضاء، بحسب نائب نقيب المحامين وليد العدوان.



