المحكمة الادارية العليا ترد طعناً لرئيس لجنة أمانة عمان

الجمعة، 08-05-2026 12:20 م
الوكيل الإخباري-  عقدت المحكمة الأدارية العليا يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026 جلسةٌ للنظر في الطعن المقدم من رئيس لجنة أمانة عمان الذي يطعن فيه بقرار المحكمة الإدارية المتضمن إلغاء قرار رئيس لجنة أمانة عمان المتضمن إنهاء خدمة عدد من موظفين أمانة عمان الكبرى .اضافة اعلان


وبعد التدقيق والمداولة قررت المحكمة الإدارية العليا رد طعن رئيس لجنة أمانة عمان وتأييد الحكم الطعين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقد مثل المطعون ضده (الموظف) في الدعوى مكتب العثمان والصفدي لإعمال المحاماة وبناء على ذلك وحيث أصبح القرار قطعياً فإن جميع موظفي أمانة عمان الذين شملهم قرار رئيس لجنة أمانة عمان وانهيت خدماتهم يمكنهم الرجوع الى عملهم بعد القيام بإجراءات معينة سواء مضت مدة الطعن او لم تمضِ او اذعنوا لقرار انهاء خدماتهم او لم يذعنوا .
 
 


كيف توفّر البنزين في سيارتك؟ خطوات بسيطة بنتائج واضحة

