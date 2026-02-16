المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة تنظم اليوم العلمي السنوي الثاني

الوكيل الإخباري - نظّمت المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم العلمي السنوي الثاني، في فندق القوات المسلحة، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.

وأكد مدير المختبرات العسكرية أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وانطلاقاً من الرؤى الملكية السامية في التوجه للتميز المؤسسي ورؤية استراتيجية طموحة تسعى نحو الريادة والتفوق، مبيناً أن المختبرات العسكرية حققت نقلة نوعية بحصولها على الاعتمادين المحلي والدولي منذ عام 2021، بما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في دقة النتائج وموثوقيتها.



وبيّن أن المختبرات مدعومة بكفاءات مؤهلة وأحدث التقنيات، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء الفني، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، ترسيخاً لمبدأ التكامل المؤسسي والتطوير المستدام، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات جاء ثمرة للدعم المتواصل والإرادة المؤسسية الصادقة.



من جانبه، أوضح رئيس المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية أن تنظيم اليوم العلمي يجسد التزاماً مؤسسياً بتعزيز التميز في علوم التحليل الغذائي، ودعم القدرات الوطنية في مجالات سلامة وجودة الأغذية، والارتقاء بجاهزية أنظمة تقييم المطابقة والامتثال للمعايير الدولية، مع التركيز على قضايا سلامة الأغذية وبناء الكفاءات المهنية المتخصصة.



بدورها، أعربت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن الاعتزاز بالشراكة القائمة مع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، والتأكيد على أهمية التكامل المؤسسي في حماية الصحة العامة، من خلال تبادل البيانات التحليلية، وتنفيذ الدراسات والمقارنات البينية، وتوحيد بروتوكولات الفحص، بما يعزز القرار الرقابي المبني على الأدلة ويرفع مستوى موثوقية النتائج.



ويهدف اليوم العلمي إلى استعراض أحدث المنهجيات العلمية في فحوصات الأغذية، وإدارة مسببات الحساسية، وتعزيز حماية المستهلك عبر تطبيق أعلى معايير الرقابة وضبط الجودة.



وعلى هامش الفعالية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة وجمعية رعاية مرضى السيلياك الخيرية، دعماً للتعاون المشترك في المجالات المرتبطة بسلامة الغذاء وخدمة الفئات المستفيدة.