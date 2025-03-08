المدن الصناعية: استثمار جديد في الموقر الصناعية بقيمة 10 مليون دينار

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الوكيل الإخباري- وقعت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم اتفاقية استثمار جديد سيتخصص في مجال انتاج الصناعات الغذائية على مساحة (33) دونم بحجم استثمار يقارب (10) مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر في مراحله التشغيلية الأولى قرابة (150) فرصة عمل، وذلك في مدينة الموقر الصناعية التي تعد من كبرى المدن الصناعية في المملكة وتضم عدة إستثمارات محلية وعربية ودولية في كافة المجالات. اضافة اعلان





ووقع اتفاقية الإستثمار السيد عمر جويعد، مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية والسيد زيد البزاز مدير عام الشركة العربية المثالية لصناعة العصائر والمشروبات بحضور ممثلين عن الجانبين في مبنى الإدارة العامة لشركة المدن الصناعية الاردنية.



وقال عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إن المدن الصناعية الاردنية وفي مقدمتها مدينة الموقر الصناعية أصبحت اليوم المقصد الأول للاستثمار الصناعي في المملكة نظرا لما تقدمه من مزايا وحوافز استثمارية تستفيد منها الإستثمارات الصناعية الراغبة بإقامة مشاريعها فيها والتي تتضمن اعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات في الدفع بموجب قانون الإستثمار وما تتضمنه من أنظمة استثمارية أسهمت بجعل الاردن بيئة استثمارية منافسة في المنطقة ككل.



وأوضح عمر جويعد إن هذا الإستثمار يعد من كبرى الإستثمارات الصناعية التي تم استقطابها لمدينة الموقر الصناعية في مجال الصناعات الغذائية والذي سيشكل علامة فارقة في الصناعة الوطنية وجودة المنتج الاردني من خلال صادرات الشركة التي ستصل لمختلف دول المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن مدينة الموقر الصناعية استقطبت خلال العام 2024 وحده مايزيد عن (26) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب (95) مليون دينار.



وكشف عمر جويعد عن وصول عدد الإستثمارات الصناعية في مدينة الموقر الصناعية حتى نهاية العام الماضي 2024 الى (103) شركات صناعية بحجم استثمار وصل الى (641) مليون دينار استطاعت أن توفر ما يزيد عن (4700) فرص عمل، حيث تعمل هذه الاستثمارات بمجالات عدة كالصناعات الغذائية والهندسية والتعبئة والتغليف والصناعات النسيجية وغيرها.



من جانبه، قال زيد البزاز مدير عام الشركة العربية المثالية لصناعة العصائر والمشروبات إن الشركة العربية تعد من الشركات الرائدة في مجال صناعة العصائر والمشروبات، حيث تواصل مسيرتها في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.





وأضاف البزاز إن اقامة الشركة لمشروعها في مدينة الموقر الصناعية جاء بعد الإطلاع على الحوافز التي تقدمها المدينة والتسهيلات التي تمكنها من الوصول بمنتجاتها الى العالمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تؤكد التزام الطرفين بدعم الاستثمار الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة من خلال توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تواكب متطلبات النمو الصناعي.



يذكر أن مدينة الموقر الصناعية والتي تم افتتاحها عام 2011 على مساحة 2500 دونم قامت شركة المدن الصناعية الاردنية بتطويرها عبر ثلاثة مراحل كان آخرها تطوير (305) دونم نظرا للطلب العالي على الإستثمار فيها ، حيث تقع في منطقة الموقر شرق العاصمة عمان بالقرب من الطريق الدولي الذي يربط الاردن بالسعودية والعراق.