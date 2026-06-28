المدن الصناعية تعرض فرص الاستثمار في الزرقاء الصناعية

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية عبيد ياسين، وفقا لبيان صحفي للشركة اليوم الأحد، أن مدينة الزرقاء الصناعية تعتبر المشروع الاستراتيجي للمدن الصناعية انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة بجعل الصناعة الأردنية في مقدمة القطاعات الإنتاجية في المملكة وجعل الأردن كمركز صناعي واستثماري واعد في المنطقة، رغم التحديات والاضطرابات الجيوسياسية المحيطة.
وبين ياسين، أن المدينة أقيمت وفقا لأفضل المواصفات الهندسية في مجال إقامة المدن الصناعية، مشيرا إلى أن إنجاز المرحلة الأولى من المدينة يؤكد التزام المدن الصناعية بالبرنامج الزمني لتنفيذ المدينة لتكون قادرة على استقطاب الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مجلس إدارة الشركة يدرس حاليا العديد من الخيارات لتقديمها للمستثمرين الصناعيين بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات للمدينة.
من جانبه، قال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات، إن الشركة تمكنت من استقطاب 7 استثمارات صناعية للمدينة عاملة في عدة مجالات، فيما تستعد الشركة قريبا لإطلاق حملة ترويجية تستهدف السوقين المحلي والأجنبي للترويج لفرص الاستثمار فيها، مبينا أن مدينة الزرقاء الصناعية تعد أول مدينة صناعية خضراء في الأردن، إذ تضم حلولا متقدمة للطاقة المتجددة وأنظمة إنترنت الأشياء، بما يسهم في خفض كلف الطاقة والمياه من خلال مشاريع الحصاد المائي وتزويد المدينة بالغاز الطبيعي.
وأضاف عبيدات أن المرحلة الأولى من المدينة أقيمت على مساحة 1386 دونما من أصل 2475 دونما، بكلفة بلغت 35 مليون دينار أردني، وتضم أراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة بمساحة 21 ألف متر مربع، وتشير الدراسات الأولية إلى قدرة المدينة على استقطاب نحو 217 استثمارا صناعيا في مرحلتها الأولى، بما يوفر قرابة 8500 فرصة عمل.
إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم وأعضاء الوفد، بالبنية التحتية لمدينة الزرقاء الصناعية والمزايا والحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها، مؤكدا أهمية الشراكة مع شركة المدن الصناعية الأردنية لترويج المدينة استثماريا وعرض الفرص الاستثمارية الممنوحة فيها أمام مجتمع الأعمال الأردني، إضافة الى المستثمرين والوفود الزائرة للجمعية.
وجال الوفد في المدينة واطلعوا خلالها على مزايا البنية التحتية للمدينة التي تضم مرافق صديقة للبيئة اذ تتوقع دراسات شركة المدن الصناعية الأردنية الأولية أن يصل عدد الاستثمارات الصناعية عند اكتمال جميع مراحل المدينة إلى نحو 530 شركة صناعية، توفر ما يقارب 21 ألف فرصة عمل، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز للمدينة، الذي يربطها بالدول المجاورة، حيث تبعد 30 كم عن العاصمة عمان و15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء،ـ حيث تستهدف المدينة استقطاب استثمارات في قطاعات الصناعات الإلكترونية، والهواتف والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة، وصناعة المعدات الطبية، إلى جانب الصناعات الهندسية وصناعة السيارات.
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