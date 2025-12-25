المرحلة الذهبية لدوري المحترفات تنطلق غدًا

الوكيل الإخباري- تنطلق مساء غدٍ الجمعة، منافسات المرحلة الذهبية من دوري المحترفات لموسم 2025، على ملاعب الاتحاد في مدينة الحسين للشباب.

ويلتقي غدًا نشامى المستقبل مع الاستقلال عند الخامسة، ويواجه الأرثوذكسي نظيره الاتحاد مساء السبت المقبل بالتوقيت ذاته.



وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.



وأعلن اتحاد كرة القدم الطواقم التحكيمية التي ستتولى إدارة مباراتي الجمعة والسبت على النحو التالي: مباراة نشامى المستقبل والاستقلال، الحكام: إسراء المجالي، والمساعدان هيا وهدانة، وهيا المجالي، ورزان غيث حكمًا رابعًا.