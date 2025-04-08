الثلاثاء 2025-04-08 05:06 م
 

المركز الوطني للأمن السيبراني: تطبيق إجراءات وضوابط مخالفات قانون الأمن السيبراني

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
 
الثلاثاء، 08-04-2025 03:58 م
الوكيل الإخباري-   أكد المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان 2025 تطبيق تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025، الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 16 من قانون الأمن السيبراني لسنة 2019.اضافة اعلان


وتخوّل التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 3 نيسان 2025 المركز مراقبة مدى التزام كافة الجهات بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات متعلقة بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد يؤكد المركز الوطني للأمن السيبراني على تطبيق التعليمات الصادرة بموجب القانون وبما يضمن حماية الفضاء السيبراني للمملكة، وتفعيل الدور الرقابي الذي يقوم به للفضاء السيبراني في المملكة، حيث جاءت هذه التعليمات مكملة لمظلة الحماية الرقمية لشبكة المعلومات التي يوفرها المركز الوطني للأمن السيبراني.

وشدد المركز على ضرورة التزام كافة الأفراد والمؤسسات بالتعليمات الصادرة وعدم مخالفتها، تلافياً لتطبيق الإجراءات الواردة فيها بما في ذلك فرض غرامات قد تصل إلى مئة ألف دينار وفقاً لطبيعة المخالفة وشدة خطورتها، حيث سيقوم المركز باتخاذ الإجراءات الفورية والمناسبة.
 
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