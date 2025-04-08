المركز الوطني للأمن السيبراني: تطبيق إجراءات وضوابط مخالفات قانون الأمن السيبراني

وتخوّل التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 3 نيسان 2025 المركز مراقبة مدى التزام كافة الجهات بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات متعلقة بهذا الخصوص.
وفي هذا الصدد يؤكد المركز الوطني للأمن السيبراني على تطبيق التعليمات الصادرة بموجب القانون وبما يضمن حماية الفضاء السيبراني للمملكة، وتفعيل الدور الرقابي الذي يقوم به للفضاء السيبراني في المملكة، حيث جاءت هذه التعليمات مكملة لمظلة الحماية الرقمية لشبكة المعلومات التي يوفرها المركز الوطني للأمن السيبراني.
وشدد المركز على ضرورة التزام كافة الأفراد والمؤسسات بالتعليمات الصادرة وعدم مخالفتها، تلافياً لتطبيق الإجراءات الواردة فيها بما في ذلك فرض غرامات قد تصل إلى مئة ألف دينار وفقاً لطبيعة المخالفة وشدة خطورتها، حيث سيقوم المركز باتخاذ الإجراءات الفورية والمناسبة.
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