المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر الأردنيين

وأوضح المركز أن الحالة الجوية قد تترافق مع عدد من المخاطر، أبرزها تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، والعواصف الرعدية والهطولات المطرية الغزيرة، إضافة إلى شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.
وأشار إلى احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الأمطار الغزيرة والضباب، خاصة فوق المرتفعات، فضلًا عن خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولات مطرية.
ودعا المركز إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وعلى رأسها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، والتأكد من جاهزية المضخات الغاطسة في الكراجات والتسويات والمناطق المنخفضة، إلى جانب تثبيت الأجسام القابلة للتطاير.
كما شدد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة عند استخدام وسائل التدفئة المختلفة، حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من المخاطر المحتملة.
أخبار متعلقة
اعلان هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%
وزير الصناعة والتجارة: مخزون المواد الغذائية آمن وليس هناك ما يدعو للتهافت
محافظ اربد يتفقد مشروع مبنى الأحوال المدنية والجوازات الجديد
شركة العطارات: الصخر الزيتي يقلل الاعتماد على استيراد الغاز والوقود
توضيح هام من نقيب المحروقات حول أسعار المشتقات النفطية في الأردن
الحراحشة: الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
الحكومة أمام مطالبات بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأوضاع للمواطنين ووضعهم بصورة الحدث