المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحصل على ISO 27001

الوكيل الإخباري- حصل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على ( ISO 27001 ) في كانون الأول لعام 2024، والمتعلق بأنظمة إدارة أمن المعلومات، مما يجعل المركز من المؤسسات القليلة في المنطقة الحاصلة على أهم معايير الجودة المرتبطة بإدارة الازمات وعلى وجه الخصوص ISO 9001 ، ISO 31000، و ISO 27001.

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