المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحصل على ISO 27001

وتركزت اهتمامات المركز في معايير الجودة على نطاقات المصادر المفتوحة وأنظمة إدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر، حيث أن معايير المركز وأهدافه مرتبطة بأفضل الممارسات والتطبيقات الدولية في مجالات إدارة الأزمات والكوارث المختلفة.
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