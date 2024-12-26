 
الخميس 2024-12-26 01:54 م
 

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحصل على ISO 27001

ا
أرشيفية
الخميس، 26-12-2024 01:09 م

الوكيل الإخباري- حصل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على ( ISO 27001 ) في كانون الأول لعام 2024، والمتعلق بأنظمة إدارة أمن المعلومات، مما يجعل المركز من المؤسسات القليلة في المنطقة الحاصلة على أهم معايير الجودة المرتبطة بإدارة الازمات وعلى وجه الخصوص ISO 9001 ، ISO 31000، و ISO 27001.

اضافة اعلان


وتركزت اهتمامات المركز في معايير الجودة على نطاقات المصادر المفتوحة وأنظمة إدارة أمن المعلومات وإدارة المخاطر، حيث أن معايير المركز وأهدافه مرتبطة بأفضل الممارسات والتطبيقات الدولية في مجالات إدارة الأزمات والكوارث المختلفة.

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة واقتحام مقام النبي يوسف بنابلس

ا

عربي ودولي فرنسا.. إنقاذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور قناة المانش

نقل جنود الاحتلال بعد معارك طاحنة في غزة

خاص بالوكيل خبير عسكري يوضح أسباب لجوء المقاومة لعمليات الطعن شمال غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: القصف الروسي لأوكرانيا يثير غضب بايدن

ل

طب وصحة كيف يتم هضم الدهون بعد استئصال المرارة؟

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من الشعير

المرحوم محمود أحمد زعل أبو زيد

نعـي فـاضل محمود أحمد أبو زيد في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة