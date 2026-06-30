المساعد للإدارة والقوى البشرية يتفقد مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر

الوكيل الإخباري- تفقد المساعد للإدارة والقوى البشرية، الثلاثاء، مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر، للاطلاع على سير العملية التدريبية ومستوى البرامج التأهيلية المقدمة للملتحقين من الدفعة الثانية لبرنامج خدمة العلم.

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