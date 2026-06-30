الثلاثاء 2026-06-30 05:27 م

المساعد للإدارة والقوى البشرية يتفقد مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر

المساعد للإدارة والقوى البشرية يتفقد مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر
المساعد للإدارة والقوى البشرية يتفقد مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر
 
الثلاثاء، 30-06-2026 03:53 م

الوكيل الإخباري-   تفقد المساعد للإدارة والقوى البشرية، الثلاثاء، مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر، للاطلاع على سير العملية التدريبية ومستوى البرامج التأهيلية المقدمة للملتحقين من الدفعة الثانية لبرنامج خدمة العلم.

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واستمع إلى إيجاز قدمه رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي وآمر المركز حول الخطط التدريبية ومراحل تنفيذ البرنامج، كما جال في مرافق المركز واطلع على ميادين التدريب والقاعات التعليمية والأنشطة التأهيلية المنفذة للمتدربين.

 
 


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