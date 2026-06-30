المساعد للإدارة والقوى البشرية يتفقد مركز تدريب خدمة العلم في معسكرات شويعر

واستمع إلى إيجاز قدمه رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي وآمر المركز حول الخطط التدريبية ومراحل تنفيذ البرنامج، كما جال في مرافق المركز واطلع على ميادين التدريب والقاعات التعليمية والأنشطة التأهيلية المنفذة للمتدربين.
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