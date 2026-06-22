المساعد للإدارة والقوى البشرية يفتتح دورة تدريب المكلفين بخدمة العلم (الدفعة الثانية) في شويعر

الوكيل الإخباري- افتتح المساعد للإدارة والقوى البشرية، اليوم الإثنين، دورة تدريب المكلفين بخدمة العلم (الدفعة الثانية) في مركز تدريب خدمة العلم بمعسكرات شويعر.

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واستمع المساعد للإدارة والقوى البشرية، إلى إيجاز قدمه رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي حول سير العملية التدريبية والخطط والبرامج المعدة لتأهيل المكلفين، موضحاً أن الدورة التدريبية للدفعة الثانية تسير وفق الخطط المعتمدة، وأن القوات المسلحة سخرت جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الوطنية.



من جانبه، بين أمر المركز أن البرنامج التدريبي أُعد بصورة متكاملة تراعي الجوانب البدنية والعسكرية والمعرفية للمكلفين وفق أعلى معايير المهنية والانضباط، لافتاً إلى أن كوادر التدريب تعمل وفق أعلى معايير المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية التي تضمن المهنية والانضباط لضمان جودة المخرجات التدريبية.