الأربعاء 2025-04-30 12:38 م
 

المستحقون لقرض الإسكان العسكري - أسماء

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-04-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8/05/2025 للحصول على القرض.

أسماء الضباط المستحقين

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أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد

 
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