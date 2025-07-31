المستحقون لقرض الاسكان العسكري - اسماء

وقالت المديرية إنه على الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 07/08/2025 للحصول على القرض.
وتاليا الاسماء:
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