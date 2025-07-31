المستحقون لقرض الاسكان العسكري - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، اليوم الخميس، اسماء الدفعة الجديدة من المستحقين لقرض الإسكان العسكري (الخاص بالافراد)، والمستفيدين من صندوق إسكان الضباط.



وقالت المديرية إنه على الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 07/08/2025 للحصول على القرض.



وتاليا الاسماء:

اضافة اعلان