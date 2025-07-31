الخميس 2025-07-31 11:43 ص
 

المستحقون لقرض الاسكان العسكري - اسماء

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الاردنية
 
الخميس، 31-07-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، اليوم الخميس، اسماء الدفعة الجديدة من المستحقين لقرض الإسكان العسكري (الخاص بالافراد)، والمستفيدين من صندوق إسكان الضباط.

وقالت المديرية إنه على الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 07/08/2025 للحصول على القرض.

وتاليا الاسماء:

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