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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة (10) يجري عمليتين جراحيتين نوعيتين

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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة (10) يجري عمليتين جراحيتين نوعيتين
 
الخميس، 23-07-2026 04:45 م

الوكيل الإخباري- أجرت الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة (10)، عمليتين جراحيتين نوعيتين، ضمن الخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للأهل في قطاع غزة.

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ونجح فريق الجراحة العامة في استئصال كتلة دهنية حميدة بلغ طولها نحو (10) سنتيمترات من عمق إحدى العضلات لمريضة عانت منها ثلاثة أعوام، وذلك تحت التخدير الموضعي ومن خلال جرح جراحي دقيق، ما أسهم في سرعة تعافيها.


وفي حالة أخرى، أنقذت كوادر الجراحة العامة وجراحة الأطفال حياة طفلة تبلغ من العمر (9) سنوات، أُسعفت إلى المستشفى بحالة حرجة إثر إصابتها بشظايا انفجار، حيث أُجري لها تدخل جراحي عاجل لإصلاح إصابة في القلب والسيطرة على النزيف، قبل نقلها إلى قسم العناية الحثيثة بعد استقرار حالتها.


وعبّر ذوو الحالتين عن شكرهم وتقديرهم للكوادر الطبية الأردنية، لما قدمته من رعاية طبية متخصصة أسهمت في علاجهما واستقرار حالتهما الصحية.


وتعكس هذه التدخلات مستوى الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها كوادر المستشفى، ودورها المتواصل في تقديم الرعاية الطبية والتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.

 
 


gnews

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