المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5: استقبلنا 62 حالة باليوم الأول من العيد

وأضاف الحنيطي أن المستشفى شهد إقبالا بأول أيام عيد الفطر السعيد في غزة (الأحد) واستقبل 62 حالة ما بين طارئة واستشارات طبية.
وأضاف أن عدد الإجراءات الطبية بلغ 493 إجراء طبيا إلى جانب تقديم العلاجات الضرورية وخدمات الطوارئ والجراحة للحالات الحرجة والطارئة.
"بلغ عدد الحالات التي تعاملنا معها منذ بدء العمل في 12 كانون الثاني العام الحالي 37,375 حالة حيث تم إجراء 1489 عملية جراحية منها 250 عملية كبرى 1239 عملية صغرى" وفق الحنيطي
وفي حديثه عن مبادرة استعادة الأمل قال إنه جرى تركيب 407 أطراف اصطناعية خلال فترة الحرب على قطاع غزة.
المملكة
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