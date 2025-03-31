المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5: استقبلنا 62 حالة باليوم الأول من العيد

04:56 م

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الوكيل الإخباري- قال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 العقيد طارق الحنيطي، الاثنين، إن المستشفى يواصل عمله خلال عيد الفطر السعيد لتقديم الخدمات الطبية والصحية، مؤديا دوره الإنساني بمد يد العون للأشقاء ودعم صمودهم على أرضهم. اضافة اعلان





وأضاف الحنيطي أن المستشفى شهد إقبالا بأول أيام عيد الفطر السعيد في غزة (الأحد) واستقبل 62 حالة ما بين طارئة واستشارات طبية.



وأضاف أن عدد الإجراءات الطبية بلغ 493 إجراء طبيا إلى جانب تقديم العلاجات الضرورية وخدمات الطوارئ والجراحة للحالات الحرجة والطارئة.



"بلغ عدد الحالات التي تعاملنا معها منذ بدء العمل في 12 كانون الثاني العام الحالي 37,375 حالة حيث تم إجراء 1489 عملية جراحية منها 250 عملية كبرى 1239 عملية صغرى" وفق الحنيطي



وفي حديثه عن مبادرة استعادة الأمل قال إنه جرى تركيب 407 أطراف اصطناعية خلال فترة الحرب على قطاع غزة.



المملكة

