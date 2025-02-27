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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 ينظم حملة للتبرع بالدم

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 27-02-2025 08:20 م
الوكيل الإخباري-   نظم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5، الخميس، حملة للتبرع بالدم بهدف دعم ومساندة القطاع الصحي في غزة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.اضافة اعلان


وأكد قائد قوة المستشفى، أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمراراً للنهج الأردني في تقديم العون والإغاثة في قطاع غزة، مضيفاً أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 مستمر في أداء رسالته الإنسانية والطبية تجاه الأهل في القطاع.

وقال مدير المستشفى، إن "مثل هذه اللفتة التي يقدمها المستشفى تعكس مدى عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب الأردني والفلسطيني"، مبيناً أن هذه الحملة التي نفذتها قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 جاءت ضمن الجهود والمساعي المستمرة لقيادة المستشفى للتخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي فرضتها الحرب على الأهل في قطاع غزة.

من جهتهم عبر المتبرعون عن فخرهم واعتزازهم بهذا العمل الإنساني، مؤكدين حرصهم على القيام بكل ما يمكنه المساعدة للتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب.
 
gnews

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