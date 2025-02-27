المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 ينظم حملة للتبرع بالدم

وأكد قائد قوة المستشفى، أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمراراً للنهج الأردني في تقديم العون والإغاثة في قطاع غزة، مضيفاً أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 مستمر في أداء رسالته الإنسانية والطبية تجاه الأهل في القطاع.
وقال مدير المستشفى، إن "مثل هذه اللفتة التي يقدمها المستشفى تعكس مدى عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب الأردني والفلسطيني"، مبيناً أن هذه الحملة التي نفذتها قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 جاءت ضمن الجهود والمساعي المستمرة لقيادة المستشفى للتخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي فرضتها الحرب على الأهل في قطاع غزة.
من جهتهم عبر المتبرعون عن فخرهم واعتزازهم بهذا العمل الإنساني، مؤكدين حرصهم على القيام بكل ما يمكنه المساعدة للتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب.
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