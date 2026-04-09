المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 9 يجري عملية جراحية دقيقة

وأوضح طبيب جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة في منتصف الظهر، إضافة إلى خدران في البطن والأطراف السفلية، حيث اخترقت الطلقة مناطق حيوية، مما أدى إلى صعوبة في الحركة مشكلةً تهديداً مباشراً لحياتها.
وأضاف أن الحالة كانت حرجة، وتطلبت تدخلا جراحيا فوريا، نفذه فريق طبي متخصص ضم أطباء في جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، والتخدير والإنعاش، والجراحة العامة، وبمتابعة دقيقة من الأطباء المختصين، تم استخراج العيار الناري بنجاح، فيما وصفت حالة المريضة حالياً بالمستقرة.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ 9 استقبل، منذ بدء مهمته في منتصف شباط الماضي، 19,618 حالة مرضية، وأجرى 365 عملية جراحية كبرى وصغرى، في إطار جهوده المتواصلة للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتوفير الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة لهم.
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية
-
"الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر
-
الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٩ يجري عملية جراحية دقيقة
-
وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
-
اتفاقية لتعزيز أعمال ترميم وصون المواقع الأثرية في إقليم البترا
-
وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل
-
اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة والحديقة النباتية الملكية