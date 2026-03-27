المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 ينظم حملة تبرع بالدم

وأكد قائد القوة، أن هذه المبادرة تأتي لتقديم العون والإغاثة للأشقاء في قطاع غزة، نظراً للحاجة المستمرة في توفير الدم للجرحى والمصابين في القطاع، مضيفاً أن المستشفى يواصل أداء رسالته الإنسانية والطبية بكل تفانٍ تجاه الأهل في قطاع غزة.
من جهته، بين مدير المستشفى أن هذه الحملات تعكس روح التعاون والتكافل بين الشعبين الأردني والفلسطيني، مبيناً أن الطواقم الطبية تعمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية، لدعم الجانب الصحي في ظل الظروف التي يمر بها القطاع.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 باشر أعماله في منتصف شباط الماضي، وقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 15 ألف حالة من المرضى والمصابين، وأجرى أكثر من 280 عملية جراحية كبرى وصغرى منذ وصوله إلى أرض القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الطاقة يطمئن الأردنيين ويوجه رسائل هامة
-
تخريج عدد من الدورات في قيادة سلاح الجو الملكي
-
الفايز يبحث مع رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
-
موسم مطري مبشر للقطاع الزراعي في الأردن مع ارتفاع مخزون السدود
-
الزراعة: موسم الأمطار الوفير يعزز إنتاجية الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية
-
بلدية بصيرا تتعامل مع إغلاقات الطرق جراء الأمطار والثلوج وتفعّل خطة الطوارئ
-
الجراح نقيبًا للفنانين الأردنيين لدورة جديدة
-
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة الفنانين وبدء عملية الفرز