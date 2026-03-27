المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 ينظم حملة تبرع بالدم

09:12 م

الوكيل الإخباري- نظم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم بهدف دعم القطاع الصحي في غزة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، حيث شهدت الحملة مشاركة واسعة من كوادر المستشفى.





وأكد قائد القوة، أن هذه المبادرة تأتي لتقديم العون والإغاثة للأشقاء في قطاع غزة، نظراً للحاجة المستمرة في توفير الدم للجرحى والمصابين في القطاع، مضيفاً أن المستشفى يواصل أداء رسالته الإنسانية والطبية بكل تفانٍ تجاه الأهل في قطاع غزة.



من جهته، بين مدير المستشفى أن هذه الحملات تعكس روح التعاون والتكافل بين الشعبين الأردني والفلسطيني، مبيناً أن الطواقم الطبية تعمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية، لدعم الجانب الصحي في ظل الظروف التي يمر بها القطاع.



يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 باشر أعماله في منتصف شباط الماضي، وقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من 15 ألف حالة من المرضى والمصابين، وأجرى أكثر من 280 عملية جراحية كبرى وصغرى منذ وصوله إلى أرض القطاع.








