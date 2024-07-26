وقال قائد قوة المستشفى إن العملية أجراها فريق طبي متخصص من الجراحة العامة والعظام والتخدير من كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/79، الأمر الذي أسهم في نجاح العملية وخروج الطفل سالماً معافى.
وبيّن طبيب الجراحة العامة أن الطفل كان يعاني من وجود شظية في الورك الأيمن منذ عشرة أيام، مما أدى إلى التهاب وتجمع كمية كبيرة من الصديد، وتسبب ذلك في الارتفاع المستمر لحرارة الطفل وحدوث جفاف حاد لامتناعه عن الرضاعة. وقد أُجريت له عملية تداخل جراحي تمثلت في استخراج فتات الشظايا وتفريغ الصديد.
من جانبهم، عبّر ذوو الطفل عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني لإجرائهم العملية التي تكللت بالنجاح.
يُشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 وصلت إلى قطاع غزة الثلاثاء الماضي لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع.
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المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يجري عملية جراحية لطفل رضيع