 
الجمعة 2024-07-26 07:48 م
 
 

المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يجري عملية جراحية لطفل رضيع

أطباء يجرون عملية جراحية لطفل رضيع في المسشفى الميداني الأردني غزة /79
أطباء يجرون عملية جراحية لطفل رضيع في المسشفى الميداني الأردني غزة /79
الجمعة، 26-07-2024 03:54 م

 

 الوكيل الإخباري- أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 التابع للخدمات الطبية الملكية في الجيش العربي ، أمس الخميس، عملية جراحية لإزالة فتات شظايا من جسم طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.

وقال قائد قوة المستشفى إن العملية أجراها فريق طبي متخصص من الجراحة العامة والعظام والتخدير من كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/79، الأمر الذي أسهم في نجاح العملية وخروج الطفل سالماً معافى.

وبيّن طبيب الجراحة العامة أن الطفل كان يعاني من وجود شظية في الورك الأيمن منذ عشرة أيام، مما أدى إلى التهاب وتجمع كمية كبيرة من الصديد، وتسبب ذلك في الارتفاع المستمر لحرارة الطفل وحدوث جفاف حاد لامتناعه عن الرضاعة. وقد أُجريت له عملية تداخل جراحي تمثلت في استخراج فتات الشظايا وتفريغ الصديد.

من جانبهم، عبّر ذوو الطفل عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني لإجرائهم العملية التي تكللت بالنجاح.

يُشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 وصلت إلى قطاع غزة الثلاثاء الماضي لأداء واجبها الإنساني والطبي في تقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع.

 

Image1_7202426155220368314829.jpg


Image1_7202426155229300498729.jpg

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

أمسية مميزة بصوت هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني على الساحة الرئيسية في جرش

فن ومشاهير أمسية مميزة بصوت هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني على الساحة الرئيسية في جرش

جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية

فن ومشاهير جوقة سراج والفرقة الجورجية يبهران جمهور جرش في الساحة الرئيسية

وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش

أخبار محلية وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية

افتتاح البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين في مهرجان جرش"38"

أخبار محلية افتتاح البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين في مهرجان جرش"38"





 


 



الأكثر مشاهدة