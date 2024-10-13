المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

08:33 م

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الوكيل الإخباري- انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وضمن الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم يد العون والمساعدة للأهل في القطاع، وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79، اليوم الأحد، مساعدات غذائية سيّرتها الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في غزة. اضافة اعلان





وقال قائد قوة المستشفى: "تم تجهيز 200 طرد غذائي لتوزيعها على أهالي شمال قطاع غزة، وأن هذه الطرود ستفيد حوالي 1200 شخص، في إطار جهود المستشفى لدعم السكان المحتاجين في المنطقة".



من جهتهم، أعرب أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني على دعمه الموصول واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وخدماتي وطبي.