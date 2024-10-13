المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

وقال قائد قوة المستشفى: "تم تجهيز 200 طرد غذائي لتوزيعها على أهالي شمال قطاع غزة، وأن هذه الطرود ستفيد حوالي 1200 شخص، في إطار جهود المستشفى لدعم السكان المحتاجين في المنطقة".
من جهتهم، أعرب أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني على دعمه الموصول واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وخدماتي وطبي.
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