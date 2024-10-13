 
الأحد 2024-10-13 08:40 م
 

المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الاردنية
الأحد، 13-10-2024 08:33 م
الوكيل الإخباري-   انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وضمن الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم يد العون والمساعدة للأهل في القطاع، وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79، اليوم الأحد، مساعدات غذائية سيّرتها الهيئة الخيرية الهاشمية للأهل في غزة.اضافة اعلان


وقال قائد قوة المستشفى: "تم تجهيز 200 طرد غذائي لتوزيعها على أهالي شمال قطاع غزة، وأن هذه الطرود ستفيد حوالي 1200 شخص، في إطار جهود المستشفى لدعم السكان المحتاجين في المنطقة".

من جهتهم، أعرب أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني على دعمه الموصول واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وخدماتي وطبي.
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين إعلام عبري: 20 مصابا إثر سقوط مسيرة بحيفا

قصف عنيف على غزة

فلسطين إيرلندا: الهجوم الإسرائيلي على شمال غزة جريمة حرب

كتائب القسام

فلسطين القسام تفجر فتحة نفق بقوة إسرائيلية

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي رؤساء النَّقابات المهنيَّة الصحيَّة

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية والتعليم يشدد على ضرورة تفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور

نقود

أخبار محلية بدء صرف رديات ومستحقات طلبة المنح والقروض الجامعية الداخلية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان أسماء الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي رفيدة ونسيبة



 


الأكثر مشاهدة