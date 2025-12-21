المستقلة للانتخاب: انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد الموازنات والتقارير المالية للأحزاب

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في إعداد الموازنات والتقارير المالية للأحزاب السياسية، والذي يستمر لثلاثة أيام متتالية، ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعدّدة الأحزاب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف البرنامج التدريبي، المسؤولين الماليين في الأحزاب السياسية الأردنية، حيث يتناول إعداد الموازنة السنوية للحزب، والتي تشمل الإطار القانوني والتنظيمي، وفقا لقانون الأحزاب، ونظام المساهمة المالية والتخطيط المالي والموازنة التقديرية، وتخصيص الموارد.



ويتناول البرنامج إعداد التقارير والقوائم المالية السنوية للحزب، والأهمية الرقابية لتصنيف وتسجيل العمليات المالية، وكيفية توثيق الإيرادات والمصروفات، وتصنيف النفقات، وربطها بموازنة الحزب.

كما يركز البرنامج التدريبي على آلية تدقيق البيانات الختامية للأحزاب السياسية، وقائمة الوثائق الواجب تزويدها إلى سجل الأحزاب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للحزب، والمخاطر المحتملة بالإضافة إلى الرقابة المالية وإدارة المخاطر لدى الأحزاب السياسية.



ويتخلل البرنامج التدريبي تطبيق عملي على كيفية إعداد موازنة النشاط الحزبي وموازنة سنوية للحزب، بالإضافة إلى تطبيق عملي أيضا على نظام محاسبة (كويك بوكس)، لإدخال حركات محاسبية، وجدول ربط المفاهيم المالية بالإطار القانوني للأحزاب السياسية، ونماذج القوائم المالية للحزب.

كما يشتمل اليوم الثالث للتدريب على آلية المخاطبات الإلكترونية، عبر البوابة الإلكترونية للتواصل مع الأحزاب.