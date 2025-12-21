الأحد 2025-12-21 04:50 م

المستقلة للانتخاب: انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد الموازنات والتقارير المالية للأحزاب

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب في عمّان
الهيئة المستقلة للانتخاب
الأحد، 21-12-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في إعداد الموازنات والتقارير المالية للأحزاب السياسية، والذي يستمر لثلاثة أيام متتالية، ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعدّدة الأحزاب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


ويستهدف البرنامج التدريبي، المسؤولين الماليين في الأحزاب السياسية الأردنية، حيث يتناول إعداد الموازنة السنوية للحزب، والتي تشمل الإطار القانوني والتنظيمي، وفقا لقانون الأحزاب، ونظام المساهمة المالية والتخطيط المالي والموازنة التقديرية، وتخصيص الموارد.


ويتناول البرنامج إعداد التقارير والقوائم المالية السنوية للحزب، والأهمية الرقابية لتصنيف وتسجيل العمليات المالية، وكيفية توثيق الإيرادات والمصروفات، وتصنيف النفقات، وربطها بموازنة الحزب.
كما يركز البرنامج التدريبي على آلية تدقيق البيانات الختامية للأحزاب السياسية، وقائمة الوثائق الواجب تزويدها إلى سجل الأحزاب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للحزب، والمخاطر المحتملة بالإضافة إلى الرقابة المالية وإدارة المخاطر لدى الأحزاب السياسية.


ويتخلل البرنامج التدريبي تطبيق عملي على كيفية إعداد موازنة النشاط الحزبي وموازنة سنوية للحزب، بالإضافة إلى تطبيق عملي أيضا على نظام محاسبة (كويك بوكس)، لإدخال حركات محاسبية، وجدول ربط المفاهيم المالية بالإطار القانوني للأحزاب السياسية، ونماذج القوائم المالية للحزب.
كما يشتمل اليوم الثالث للتدريب على آلية المخاطبات الإلكترونية، عبر البوابة الإلكترونية للتواصل مع الأحزاب.


يشار إلى أن هذا البرنامج يأتي استكمالا لمعايير الشفافية المالية المتمثلة في المحاسبة، والرقابة، والتي هي جزء من معايير الحاكمية الرشيدة التي أقرّها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار شركة زين

أخبار الشركات زين ترعى مؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “JIFEX 2025”

جيلي وفولفو يغيران قواعد السلامة في السيارات مع أكبر مركز اختبار في العالم

أخبار الشركات جيلي وفولفو يغيران قواعد السلامة في السيارات مع أكبر مركز اختبار في العالم

جيلي تقود الابتكار: محركها وراء قوة مرسيدس CLA 220 هايبرد 2026

أخبار الشركات جيلي تقود الابتكار: محركها وراء قوة مرسيدس CLA 220 هايبرد 2026

رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة المركز الوطني لحقوق الإنسان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يدعو مالكي المركبات منتهية الترخيص لتصويب أوضاعها

أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية الشؤون النسائية

أخبار محلية أمين عام "الأوقاف" يتفقد العمل بمديرية الشؤون النسائية

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الرواجفة

أخبار محلية العيسوي: حكمة الملك ووعي شعبه السند الحقيقي للأردن ورصيد لا ينفد

اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً جزائرياً

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً جزائرياً



 






الأكثر مشاهدة