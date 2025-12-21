المستقلة للانتخاب: انطلاق البرنامج التدريبي لإعداد الموازنات والتقارير المالية للأحزاب

ويستهدف البرنامج التدريبي، المسؤولين الماليين في الأحزاب السياسية الأردنية، حيث يتناول إعداد الموازنة السنوية للحزب، والتي تشمل الإطار القانوني والتنظيمي، وفقا لقانون الأحزاب، ونظام المساهمة المالية والتخطيط المالي والموازنة التقديرية، وتخصيص الموارد.
ويتناول البرنامج إعداد التقارير والقوائم المالية السنوية للحزب، والأهمية الرقابية لتصنيف وتسجيل العمليات المالية، وكيفية توثيق الإيرادات والمصروفات، وتصنيف النفقات، وربطها بموازنة الحزب.
كما يركز البرنامج التدريبي على آلية تدقيق البيانات الختامية للأحزاب السياسية، وقائمة الوثائق الواجب تزويدها إلى سجل الأحزاب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للحزب، والمخاطر المحتملة بالإضافة إلى الرقابة المالية وإدارة المخاطر لدى الأحزاب السياسية.
ويتخلل البرنامج التدريبي تطبيق عملي على كيفية إعداد موازنة النشاط الحزبي وموازنة سنوية للحزب، بالإضافة إلى تطبيق عملي أيضا على نظام محاسبة (كويك بوكس)، لإدخال حركات محاسبية، وجدول ربط المفاهيم المالية بالإطار القانوني للأحزاب السياسية، ونماذج القوائم المالية للحزب.
كما يشتمل اليوم الثالث للتدريب على آلية المخاطبات الإلكترونية، عبر البوابة الإلكترونية للتواصل مع الأحزاب.
يشار إلى أن هذا البرنامج يأتي استكمالا لمعايير الشفافية المالية المتمثلة في المحاسبة، والرقابة، والتي هي جزء من معايير الحاكمية الرشيدة التي أقرّها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
