المستقلة للانتخاب تطلق موقعها الالكتروني التجريبي

الأربعاء، 25-03-2026 11:38 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد بصيغته التجريبية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومتها الرقمية وبما يواكب أحدث المعايير التقنية، بهدف تعزيز الشفافية وتوسيع قنوات التواصل مع الجمهور .اضافة اعلان


واشتمل الموقع الالكتروني عبر الرابط www.iec.jo  على تطوير شامل للمحتوى والخدمات الإلكترونية المرتبطة به، إلى جانب تصميم عصري يسهّل الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالعملية الانتخابية والأحزاب.

كما وتدعوا الهيئة جميع الشركاء والباحثين والمهتمين والمعنيين بالاطلاع على الموقع الالكتروني وابداء اية ملاحظات إن وجدت وارسالها الى الهيئة من خلال البريد الالكتروني [email protected]
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شؤون برلمانية نائب يدعو رئيس الوزراء لطمأنة الشعب الأردني

الحكومة أمام مطالبات بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأوضاع للمواطنين ووضعهم بصورة الحدث

أخبار محلية الحكومة أمام مطالبات بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الأوضاع للمواطنين ووضعهم بصورة الحدث

خاص بالوكيل عقل يرجح سيناريو حكومي حول تسعيرة المشتقات النفطية الشهر المقبل

كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟

تكنولوجيا كيف تحولون فلاشة USB إلى محرك استعادة لويندوز؟

أخبار محلية وزير الصحة: مخزون الأدوية يكفي احتياجات المملكة لـ 6 أشهر

شؤون برلمانية القاضي: الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية

أخبار محلية 182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي



 






الأكثر مشاهدة