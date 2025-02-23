المستقلة للانتخاب تنظم ورشة عمل تدريبية

05:12 م

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الوكيل الإخباري- نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب ورشة عمل تدريبية حول التواصل السياسي للمرأة في الاحزاب السياسية، ضمن سلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها الهيئة في هذا المجال، بهدف بناء القدرات ورفع الكفاءة واكتساب المهارات، وتستهدف المرأة في الاحزاب السياسية، اضافة اعلان



بمشاركة خبراء مختصين، وبدعم من الأمم المتحدة للمرأة.



وتعقد الورشة على مدار يوميين متتاليين ، حيث اشتمل اليوم الأول للورشة على عدد من المحاور والتي تضمنت مقدمة في التواصل السياسي والثقافة الحزبية، ودور الاحزاب في تمكين المرأة، وأدوات وتجارب المرأة في التواصل السياسي.



ويتضمن اليوم الثاني للورشة، مهارات وفن الخطابة، ومهارات الإقناع واعداد خطة تواصل خارجي.