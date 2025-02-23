المستقلة للانتخاب تنظم ورشة عمل تدريبية

بمشاركة خبراء مختصين، وبدعم من الأمم المتحدة للمرأة.
وتعقد الورشة على مدار يوميين متتاليين ، حيث اشتمل اليوم الأول للورشة على عدد من المحاور والتي تضمنت مقدمة في التواصل السياسي والثقافة الحزبية، ودور الاحزاب في تمكين المرأة، وأدوات وتجارب المرأة في التواصل السياسي.
ويتضمن اليوم الثاني للورشة، مهارات وفن الخطابة، ومهارات الإقناع واعداد خطة تواصل خارجي.
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