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المصري: تمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية حزيران المقبل

وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري
وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري
 
الأحد، 06-04-2025 11:02 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية حزيران المقبل، سيسهم في حل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين في البلديات.

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وأوضح المصري، في تصريح اليوم الأحد، أن التمديد سيخفف الأعباء على المستثمرين وأصحاب المحلات والشركات الصغيرة، ويسهم في منع حدوث الاكتظاظ داخل مقار البلديات نتيجة التوافد الكبير من المراجعين والتجار.


وأضاف أن هذا القرار سيعالج عدة مشاكل في النظام الإلكتروني الخاص برخص المهن، ويتيح للتجار فرصة أطول لإتمام إجراءات إصدار رخصهم.


وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على تمديد مدة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية يوم 30/6/2025، دون فرض أي غرامات على المتقدمين للتجديد.


ويأتي القرار في إطار جهود وزارة الإدارة المحلية لتطبيق الخدمات الإلكترونية الخاصة برخص المهن وفق الدليل الوطني الموحد لتصنيف المنشآت الاقتصادية.

 
gnews

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