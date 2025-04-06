المصري: تمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية حزيران المقبل

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية حزيران المقبل، سيسهم في حل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين في البلديات.

اضافة اعلان



وأوضح المصري، في تصريح اليوم الأحد، أن التمديد سيخفف الأعباء على المستثمرين وأصحاب المحلات والشركات الصغيرة، ويسهم في منع حدوث الاكتظاظ داخل مقار البلديات نتيجة التوافد الكبير من المراجعين والتجار.



وأضاف أن هذا القرار سيعالج عدة مشاكل في النظام الإلكتروني الخاص برخص المهن، ويتيح للتجار فرصة أطول لإتمام إجراءات إصدار رخصهم.



وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على تمديد مدة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية يوم 30/6/2025، دون فرض أي غرامات على المتقدمين للتجديد.