 
الأربعاء 2025-01-29 04:07 م
 

المصفاة: باخرة محملة بـ 3000 طن من "الأسفلت" في طريقها إلى المملكة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 29-01-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-  قال الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول الأردنية حسن الحياري بأن المصفاة لم تشهد أي نقص في إنتاج مادة الأسفلت خلال العام 2024 .اضافة اعلان


وبين خلال اجتماع في مجلس النواب بأن المصفاة كانت تقوم بإنتاج 321 طن و 400 كيلو يومياً ، وهي النسبة الثابتة منذ خمس سنوات دون تسجيل أي أعطال في خطوط الإنتاج خلال هذه السنوات  .

وبين بأن العام 2024 شهد زيادة في الطلب في الشهور الثلاثة الأخيرة ، حيث بلغ الطلب خلال هذه الشهور 700 طن يومياً ، وهو ما حال دون التزام المصفاة بالكميات المطلوبة "التزاماً أدبياً" .

ولفت إلى أن المصفاة في انتظار باخرة محملة بـ 3000 طن من الاسفلت ، وهي الكمية القادرة على تغطية الاحتياجات وسد النقص خلال هذه الفترة .

وأضاف بأن الحالة الجوية خلال فصل الشتاء التي لم تشهد هطولاً للأمطار بشكل جيد ، أدى إلى استمرار عمليات التعبيد على نقيض فصول الشتاء السابقة ، وهو ما أدى إلى استمرار الطلب على مادة الاسفلت خلال الفترة الماضية .

 
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