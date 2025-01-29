المصفاة: باخرة محملة بـ 3000 طن من "الأسفلت" في طريقها إلى المملكة

وبين خلال اجتماع في مجلس النواب بأن المصفاة كانت تقوم بإنتاج 321 طن و 400 كيلو يومياً ، وهي النسبة الثابتة منذ خمس سنوات دون تسجيل أي أعطال في خطوط الإنتاج خلال هذه السنوات .
وبين بأن العام 2024 شهد زيادة في الطلب في الشهور الثلاثة الأخيرة ، حيث بلغ الطلب خلال هذه الشهور 700 طن يومياً ، وهو ما حال دون التزام المصفاة بالكميات المطلوبة "التزاماً أدبياً" .
ولفت إلى أن المصفاة في انتظار باخرة محملة بـ 3000 طن من الاسفلت ، وهي الكمية القادرة على تغطية الاحتياجات وسد النقص خلال هذه الفترة .
وأضاف بأن الحالة الجوية خلال فصل الشتاء التي لم تشهد هطولاً للأمطار بشكل جيد ، أدى إلى استمرار عمليات التعبيد على نقيض فصول الشتاء السابقة ، وهو ما أدى إلى استمرار الطلب على مادة الاسفلت خلال الفترة الماضية .
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