المصفاة: باخرة محملة بـ 3000 طن من "الأسفلت" في طريقها إلى المملكة

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول الأردنية حسن الحياري بأن المصفاة لم تشهد أي نقص في إنتاج مادة الأسفلت خلال العام 2024 . اضافة اعلان





وبين خلال اجتماع في مجلس النواب بأن المصفاة كانت تقوم بإنتاج 321 طن و 400 كيلو يومياً ، وهي النسبة الثابتة منذ خمس سنوات دون تسجيل أي أعطال في خطوط الإنتاج خلال هذه السنوات .



وبين بأن العام 2024 شهد زيادة في الطلب في الشهور الثلاثة الأخيرة ، حيث بلغ الطلب خلال هذه الشهور 700 طن يومياً ، وهو ما حال دون التزام المصفاة بالكميات المطلوبة "التزاماً أدبياً" .



ولفت إلى أن المصفاة في انتظار باخرة محملة بـ 3000 طن من الاسفلت ، وهي الكمية القادرة على تغطية الاحتياجات وسد النقص خلال هذه الفترة .



وأضاف بأن الحالة الجوية خلال فصل الشتاء التي لم تشهد هطولاً للأمطار بشكل جيد ، أدى إلى استمرار عمليات التعبيد على نقيض فصول الشتاء السابقة ، وهو ما أدى إلى استمرار الطلب على مادة الاسفلت خلال الفترة الماضية .

