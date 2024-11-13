المعايطة: الجامعات نقطة انطلاق أساسية لتعزيز العمل العام

وخلال لقاء مع عمداء شؤون الطلبة وأعضاء مجالس اتحادات الطلبة من عدة جامعات حكومية وخاصة، الأربعاء، في إطار "مشروع تعزيز قدرات الاتحادات الطلابية" الذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني ومعهد السياسة والمجتمع، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وبيّن المعايطة أن الجامعات تمثل نقطة انطلاق أساسية لتعزيز العمل العام، لافتًا إلى أن الشباب هم العنصر المحوري في تطوير العمل الطلابي ضمن الاتحادات الطلابية، وأن بناء قدراتهم في هذه المرحلة يعد استثمارًا لمستقبلهم السياسي.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة نجل السفير الفلسطيني وآل ملحس
-
مذكرة تفاهم بين الأردن وليبيا لتعزيز الخدمات الاجتماعية
-
الملك: جذب الاستثمارات الأجنبية أولوية للاقتصاد الأردني
-
المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا
-
الأراضي والمساحة: أكثر من 30 ألف شقة بيعت في 2023
-
جمعية البنوك تكشف شروط التقديم لقروض شراء الشقق بفائدة 4.99%
-
هيئة تنظيم الاتصالات تحصد مناصب قيادية دولية في قطاع التقييس
-
التعليم العالي : لا تمديد لعملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض