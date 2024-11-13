المعايطة: الجامعات نقطة انطلاق أساسية لتعزيز العمل العام

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إن تعزيز دور الشباب في العمل العام يمثل أولوية، مشيرًا إلى أن الهدف يتكامل مع الانخراط في العمل الحزبي، ليشمل تشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتدريبهم على ممارسة العمل العام في إطار قانوني منظم. اضافة اعلان





وخلال لقاء مع عمداء شؤون الطلبة وأعضاء مجالس اتحادات الطلبة من عدة جامعات حكومية وخاصة، الأربعاء، في إطار "مشروع تعزيز قدرات الاتحادات الطلابية" الذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخاب بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني ومعهد السياسة والمجتمع، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



وبيّن المعايطة أن الجامعات تمثل نقطة انطلاق أساسية لتعزيز العمل العام، لافتًا إلى أن الشباب هم العنصر المحوري في تطوير العمل الطلابي ضمن الاتحادات الطلابية، وأن بناء قدراتهم في هذه المرحلة يعد استثمارًا لمستقبلهم السياسي.