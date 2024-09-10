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المعايطة: النسبة الموضوعية للمشاركين بالانتخابات 36%

انتخابات
انتخابات
الثلاثاء، 10-09-2024 10:46 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الثلاثاء، إنه وفقا لبيانات وزارة الداخلية فهنالك ما يقرب من 515 ألف أردني مغترب في الحد الأدنى لم يتمكنوا من التصويت لوجودهم خارج البلاد وأسماؤهم مدرجة بكشوفات الناخبين النهائية.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي أن قانون الانتخاب لا يسمح للمغتربين بالتصويت خلال وجودهم خارج البلاد.


ولفت إلى أن النسبة الموضوعية في حال شارك المغتربون تكون ما يقارب 36%.

 
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