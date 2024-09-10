المعايطة: النسبة الموضوعية للمشاركين بالانتخابات 36%

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في المركز الإعلامي أن قانون الانتخاب لا يسمح للمغتربين بالتصويت خلال وجودهم خارج البلاد.
ولفت إلى أن النسبة الموضوعية في حال شارك المغتربون تكون ما يقارب 36%.
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