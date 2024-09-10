المعايطة: نسبة التصويت ستكون حول المعدل العام للانتخابات السابقة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة أن هدف الهيئة تنظيم الانتخابات وفق أحكام القانون.

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وقال المعايطة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن نسبة التصويت في الانتخابات الحالية سيكون حول المعدل للانتخابات السابقة.

وأضاف أن نسبة التصويت ربما ستزيد خلال الساعتين الأخيرتين من ساعات الاقتراع حيث سيتم إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساءً.

وأشار المعايطة إلى أن كل أردني بلغ سن الثامنة عشر يعتبر مسجلا ضمن سجلات الناخبين، في حين هناك أكثر من 200 ألفا لا يوجد لديهم أي أماكن إقامة.