 
الثلاثاء 2024-09-10 05:08 م
 
 

المعايطة: نسبة التصويت ستكون حول المعدل العام للانتخابات السابقة

جانب من العملية الانتخابية
جانب من العملية الانتخابية
الثلاثاء، 10-09-2024 04:59 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة أن هدف الهيئة تنظيم الانتخابات وفق أحكام القانون.

اضافة اعلان

 

وقال المعايطة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن نسبة التصويت في الانتخابات الحالية سيكون حول المعدل للانتخابات السابقة.

 

وأضاف أن نسبة التصويت ربما ستزيد خلال الساعتين الأخيرتين من ساعات الاقتراع حيث سيتم إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساءً.

 

وأشار المعايطة إلى أن كل أردني بلغ سن الثامنة عشر يعتبر مسجلا ضمن سجلات الناخبين، في حين هناك أكثر من 200 ألفا لا يوجد لديهم أي أماكن إقامة.

 

وكانت أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء دون أي تمديد.

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

اقتصاد محلي المملكة ترفع جاهزيتها الكهربائية خلال الانتخابات

جانب من العملية الانتخابية

أخبار محلية المعايطة: نسبة التصويت ستكون حول المعدل العام للانتخابات السابقة

ق

منوعات بعد أن أُدين ظلماً بالقتل 16 سنة.. حصل على هذا التعويض الكبير في أمريكا

السفير الهنداوي

أخبار محلية السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

تعبيرية

فلسطين 10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

انتخابات - تعبيرية

أخبار محلية إحالة منتحل شخصية في اربد الاولى الى الادعاء العام

ارشيفية

عربي ودولي قصف يستهدف موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

غا

تكنولوجيا زر التحكم في الكاميرا.. ميزة ثورية تخطف الأنظار في 'آيفون 16'



 


الأكثر مشاهدة





عاجل