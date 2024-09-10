المعايطة يرجح الانتهاء من اصدار نتائج الانتخابات صباح الغد

الوكيل الإخباري- بدأت لجان الاقتراع والفرز بعملية فرز الأصوات في جميع مراكز الاقتراع في الأردن، وفق رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.

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