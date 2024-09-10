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المعايطة يرجح الانتهاء من اصدار نتائج الانتخابات صباح الغد

انتخابات
انتخابات
الثلاثاء، 10-09-2024 11:04 م

الوكيل الإخباري-   بدأت لجان الاقتراع والفرز بعملية فرز الأصوات في جميع مراكز الاقتراع في الأردن، وفق رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.

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وأكد أن لجان الاقتراع والفرز تواصل عملها بدقة وستستمر الهيئة بالعمل حتى إعلان النتائج النهائية.

ولفت إلى أن النتائج الأولية سيقوم بإصدارها رؤساء لجان الانتخابات في الدوائر المحلية مباشرة عند الانتهاء منها.

وتوقع المعايطة الانتهاء من اصدار النتائج حتى صباح الغد.

 
gnews

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