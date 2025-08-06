المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

الوكيل الإخباري- افتتح مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، الأربعاء، المركز الأردني الدولي للحماية المدنية في مدينة الدفاع المدني التدريبية / لواء الموقر، الذي يُعد أحد أبرز الإنجازات التدريبية الحديثة، والأول من نوعه على مستوى الإقليم.

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ويأتي افتتاح المركز بعد اعتماده من المنظّمة الدولية للحماية المدنية، ليُشكل مركزاً إقليمياً متقدماً يُعنى بنقل الخبرات والتجارب في مجالات التدريب والعمليات، وتأهيل الكوادر العاملة في ميادين الدفاع المدني والحماية المدنية من الدول الشقيقة والصديقة.