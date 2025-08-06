المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

ويأتي افتتاح المركز بعد اعتماده من المنظّمة الدولية للحماية المدنية، ليُشكل مركزاً إقليمياً متقدماً يُعنى بنقل الخبرات والتجارب في مجالات التدريب والعمليات، وتأهيل الكوادر العاملة في ميادين الدفاع المدني والحماية المدنية من الدول الشقيقة والصديقة.
وأكّد اللواء المعايطة أن افتتاح هذا المركز يجسّد التوجيهات الملكية السامية بضرورة الانفتاح وتقديم الخبرات الأردنية المتقدّمة في مجال الحماية المدنية، وتبادل المعارف المكتسبة مع الأشقاء، بما يعزز أواصر التعاون والتكامل العربي والإقليمي، خصوصاً في المجالات التدريبية والتأهيلية.
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