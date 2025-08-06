الأربعاء 2025-08-06 03:08 م
 

المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال افتتاح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية
مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال افتتاح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية
 
الأربعاء، 06-08-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   افتتح مدير الأمن العام، اللواء عبيد الله المعايطة، الأربعاء، المركز الأردني الدولي للحماية المدنية في مدينة الدفاع المدني التدريبية / لواء الموقر، الذي يُعد أحد أبرز الإنجازات التدريبية الحديثة، والأول من نوعه على مستوى الإقليم.

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ويأتي افتتاح المركز بعد اعتماده من المنظّمة الدولية للحماية المدنية، ليُشكل مركزاً إقليمياً متقدماً يُعنى بنقل الخبرات والتجارب في مجالات التدريب والعمليات، وتأهيل الكوادر العاملة في ميادين الدفاع المدني والحماية المدنية من الدول الشقيقة والصديقة.


وأكّد اللواء المعايطة أن افتتاح هذا المركز يجسّد التوجيهات الملكية السامية بضرورة الانفتاح وتقديم الخبرات الأردنية المتقدّمة في مجال الحماية المدنية، وتبادل المعارف المكتسبة مع الأشقاء، بما يعزز أواصر التعاون والتكامل العربي والإقليمي، خصوصاً في المجالات التدريبية والتأهيلية.

 
 
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